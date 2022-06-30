Ханты-Мансийск, , 11:45 — REGNUM В Югре за сутки на 30 июня с COVID-19 госпитализировали пятерых человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки к 30 июня в Югре выписали из ковидных госпиталей 14 человек. Выявили 29 заражённых, на 11 человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стала Нягань — 13 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 30 июня лабораторно подтверждено 211 316 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 516 человек, скончались 2556 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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