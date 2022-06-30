Сидней, Австралия, 30 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. 30 июня министерство по чрезвычайным ситуация по штату Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) предупредило, что из-за приближающегося проливного дождя некоторые части восточного побережья региона, включая столицу штата Сидней, могут быть затоплены. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Ожидается, что с конца субботы (2 июля — прим. ИА REGNUM) погодные условия приведут к затоплению указанных водосборных бассейнов», — говорится в сообщении МЧС.

На основании прогноза, предоставленного Бюро метеорологии Австралии, ожидается, что некоторые районы будут затронуты потенциально опасными паводковыми водами.

Наиболее серьезная ситуация ожидается в районе рек Непин и Хоксбери. Там, предупреждают спасатели, наводнения могут быть настолько сильными, что гражданам, возможно, придется покинуть свои дома.