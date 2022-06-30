Вологда, 30 июня 2022, 11:43 — REGNUM Вологодская область отправит в луганский Алчевск пять фур пиломатериалов. Груз предназначен для ремонта домов, социальных объектов и промышленных предприятий, сообщает областное правительство.
Напомним, ранее предприятия из Сямжи и Тотьмы уже направили в Луганскую Народную Республику в общей сложности 120 кубометров продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, Вологодская область взяла шефство над крупным промышленным центром Луганской Народной Республики в начале лета.