Вологда, , 11:43 — REGNUM Вологодская область отправит в луганский Алчевск пять фур пиломатериалов. Груз предназначен для ремонта домов, социальных объектов и промышленных предприятий, сообщает областное правительство.

Хвойные пиломатериалы пресс-служба управления Россельхознадзора

«Мы отправляем доски различного сечения, разные по длине и ширине, так что они подойдут как для строительства, так и для изготовления мебели , — отметил директор «Белозерского Леспромхоза» Евгений Конанов . — Все хвойные пиломатериалы высокого качества. Мы очень надеемся, что наша продукция поможет наладить мирный быт жителям Алчевска».

Напомним, ранее предприятия из Сямжи и Тотьмы уже направили в Луганскую Народную Республику в общей сложности 120 кубометров продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодская область взяла шефство над крупным промышленным центром Луганской Народной Республики в начале лета.