Вологда, 30 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Вологодская область отправит в луганский Алчевск пять фур пиломатериалов. Груз предназначен для ремонта домов, социальных объектов и промышленных предприятий, сообщает областное правительство.

пресс-служба управления Россельхознадзора Хвойные пиломатериалы

«Мы отправляем доски различного сечения, разные по длине и ширине, так что они подойдут как для строительства, так и для изготовления мебели , — отметил директор «Белозерского Леспромхоза» Евгений Конанов . — Все хвойные пиломатериалы высокого качества. Мы очень надеемся, что наша продукция поможет наладить мирный быт жителям Алчевска».

Напомним, ранее предприятия из Сямжи и Тотьмы уже направили в Луганскую Народную Республику в общей сложности 120 кубометров продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодская область взяла шефство над крупным промышленным центром Луганской Народной Республики в начале лета.