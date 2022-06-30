Вологодчина отправит в ЛНР новую партию пиломатериалов
Вологда, 30 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Вологодская область отправит в луганский Алчевск пять фур пиломатериалов. Груз предназначен для ремонта домов, социальных объектов и промышленных предприятий, сообщает областное правительство.
пресс-служба управления Россельхознадзора
Хвойные пиломатериалы
«Мы отправляем доски различного сечения, разные по длине и ширине, так что они подойдут как для строительства, так и для изготовления мебели, — отметил директор «Белозерского Леспромхоза» Евгений Конанов. — Все хвойные пиломатериалы высокого качества. Мы очень надеемся, что наша продукция поможет наладить мирный быт жителям Алчевска».
Напомним, ранее предприятия из Сямжи и Тотьмы уже направили в Луганскую Народную Республику в общей сложности 120 кубометров продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, Вологодская область взяла шефство над крупным промышленным центром Луганской Народной Республики в начале лета.