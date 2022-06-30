Кишинёв, 30 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Василий Боля 30 июня обратился в Конституционный суд (КС) республики и обжаловал постановление парламента о продлении чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Депутат считает это постановление неконституционным, неаргументированным, принятым с рядом нарушений национального и международного законодательства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ПСРМ считают безосновательным продление режима ЧП. Было две причины для его введения: поток беженцев с Украины и проблемы с оплатой за российский газ. Сейчас все необходимые меры для приёма и содержания беженцев приняты, а правительство и парламентское большинство вместе имеют достаточно полномочий для оперативного выделения средств из бюджета.

Напомним, режим ЧП в Молдавии ввели 24 февраля. 24 июня его продлили на 45 дней. Режим позволяет властям вводить ограничения на потребление разных видов энергии, а также упрощает процедуру выделения средств из бюджета на незапланированные расходы. Кроме того, работа СМИ находится под дополнительным контролем.