Москва, 30 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 30 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы был подтверждён 361 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 14 случаев меньше аналогичного показателя 29 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 375 человек, а днём ранее — у 217 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 106 новых случаев заражения коронавирусом.