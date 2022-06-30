Канберра, 30 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Новое исследование, подготовленное учеными из Университета Монаша (штат Виктория, юго-восток Австралии), показало, что за последние два года каждый пятый молодой житель Австралии сталкивался с отсутствием продовольственной безопасности, то есть нехваткой продуктов питания. Об этом 30 июня сообщил телеканал Nine News.

Личный архив Владимира Марочкина «Цветы» в Австралии

Исследование Университета Монаша, проведенное Центром молодежной политики и образования, показало, что продовольственный кризис с большей вероятностью затрагивает молодых людей из числа аборигенов и жителей островов Торресова пролива, а также молодых людей с ограниченными возможностями.

Отсутствие продовольственной безопасности означает отсутствие у людей социального, экономического и физического доступа к продуктам питания, отвечающим их диетическим потребностям и предпочтениям, что не позволяет им вести здоровый и активный образ жизни.

«Доступ к еде является правом человека … Предпринимаемых мер недостаточно. Правительства [штатов] и политики должны быть готовы помочь молодым людям во времена огромной неопределенности и потрясений», — написала в отчете ведущий автор исследования доктор Кэти Уэйт.