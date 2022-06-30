Владивосток, , 11:41 — REGNUM На территории опережающего развития «Надеждинская» создали первую зону таможенного зоны (СТЗ) для строительства завода по переработке подержанных автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Машина после ДТП

Компания «ТерминаТОР» реализует проект первого на Дальнем Востоке завода по рециклингу легковых и грузовых автомобилей с использованием передовых технологий.

Высокотехнологичное и экологичное производство будет поставлять стекло, пластик и металл для производителей автотехники в России и странах АТР, а также запчасти.

СТЗ позволит инвестору оснастить предприятие современным оборудованием, завозить сырье для переработки без пошлин и реализовывать продукты переработки на российском рынке по минимальной ставке. Ввод «ТерминаТОРа», который сможет перерабатывать 8 тыс. автомобилей в год, намечен на 2 квартал 2023 года.

По словам управляющего директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергея Скалия, проект обеспечен земельным участком, идет синхронизированное с этапами реализации проекта обеспечение инфраструктурой.

«Участок резидента обеспечен водоснабжением и водоотведением. Ведется работа по подведению электросетей и газа, устройству ливневой канализации и подъездной дороги. Земля, инфраструктура и налоговые льготы, а также административные преференции позволяют создать условия для реализации на ТОР проектов даже более выгодные, чем во многих странах АТР. Говоря о проекте «ТерминаТОР», стоит отметить, что он выполняется российскими предпринимателями в партнерстве с японским бизнесом, для которого ТОР «Надеждинская» как раз оказалась привлекательнее японских и прочих инвестплощадок», — сказал Сергей Скалий.