Москва, 30 июня 2022, 11:41 — REGNUM В 2022 году российский ВВП может упасть на 8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

ВВП России
ВВП России
Investprofit.info

«Внутренний спрос оживится не ранее III квартала текущего года, когда заработает индексация оплаты труда работников бюджетной сферы и социальных выплат, — сказал он. — К этому периоду должны стабилизироваться и доходы населения, а также инфляция. Но II квартал по-прежнему будет характеризоваться спадом спроса в категории товаров долговременного спроса из-за нестабильности рынка труда и выжидательной позиции потребителей по стабилизации цен и стоимости потребительских кредитов и ипотеки».

По его словам, транспортно-логистические ограничения, скорее всего, будут преодолены к концу 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём ВВП России в мае 2022 года сократился на 4,3% в годовом выражении.

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