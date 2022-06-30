Москва, 30 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В 2022 году российский ВВП может упасть на 8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Investprofit.info ВВП России

«Внутренний спрос оживится не ранее III квартала текущего года, когда заработает индексация оплаты труда работников бюджетной сферы и социальных выплат, — сказал он. — К этому периоду должны стабилизироваться и доходы населения, а также инфляция. Но II квартал по-прежнему будет характеризоваться спадом спроса в категории товаров долговременного спроса из-за нестабильности рынка труда и выжидательной позиции потребителей по стабилизации цен и стоимости потребительских кредитов и ипотеки».

По его словам, транспортно-логистические ограничения, скорее всего, будут преодолены к концу 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём ВВП России в мае 2022 года сократился на 4,3% в годовом выражении.