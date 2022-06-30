Токио, 30 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В мае 2022 года объем производства на японских заводах упал на максимальную величину почти за два года, так как локдауны в Китае и глобальный дефицит микросхем ослабили экономическое восстановление страны после коронавирусной пандемии, сообщает 30 июня Financial Times.

Anonyme Автомобильный завод

Объем производства упал на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как следует из официальных данных, а сезонно скорректированный индекс производства на шахтах и заводах составил 88,3 по сравнению с базовым показателем 2015 года 100.

Министерство экономики, торговли и промышленности также понизило свою оценку объема производства, назвав его «ослабленным» по сравнению с апрельским.

Министерство заявило, что локдаун в Шанхае, который начался в апреле и продолжался большую часть мая, сказался на объемах производства и создал серьезные перебои в цепочках поставок.

Выпуск автомобилей упал на 8% по сравнению с апрелем, а производство электрических компонентов — на 11,3%.