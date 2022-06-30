Симферополь, 30 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Почти 600 приусадебных участков и 90 жилых домов остаются подтопленными в республике Крым на утро 30 июня, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

«В настоящий момент остаются подтопленными 90 домов из них 85 частных домовладений, 579 приусадебных участков, три социально значимых объекта на территории четырёх муниципальных образований», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории региона продолжается работа по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего с 25 по 29 июня, по данным министра чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергея Садаклиева, на единый номер экстренных вызовов «112» поступило 12 675 вызовов, в том числе около тысячи вызовов связаны с подтоплениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 25–26 июня, в результате сильных дождей, на территории Крыма произошёл резкий подъем уровней рек, что привело к подтоплениям домов, поврждению дорог и мостов. В Симферопольском и Белогорском районах введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.