Пермь, 30 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего развития в моногородах одобрила создание ОЭЗ в Пермском крае.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Пермь

Губернатор Дмитрий Махонин представил проект ОЭЗ, заявку на создание которой в настоящее время Минэкономразвития РФ внесло в правительство России. Глава Прикамья акцентировал, что создание особой экономической зоны позволит привлечь в экономику дополнительные инвестиции, а также решить ряд важных для края задач. По его словам, Особая экономическая зона станет новой для региона формой поддержки бизнеса.

Заместитель председателя правительства РФ — Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил необходимость усиления работы руководства Пермского края по привлечению инвесторов. »Я достаточно хорошо знаю Пермский край и предлагаю поддержать создание ОЭЗ в регионе. У края есть уникальный потенциал. Это неоднократно отмечал и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Так, мы во многом надеемся на Пермский край в части локализации в регионе производства двигателей», — сказал Юрий Трутнев. Члены комиссии одобрили создание ОЭЗ в Прикамье.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Пермь» (ОЭЗ) будет располагаться рядом с крупным промышленным узлом, в который входят производственные комплексы компаний СИБУР, Лукойл и Уралхим, и станет основой формирования развитого промышленного кластера в крае. Основной специализацией ОЭЗ станет развитие химии и нефтехимии, машиностроения, в том числе сельскохозяйственного производства промышленного оборудования, металлообработки, IT-отрасли.