Барселона, Испания, , 11:40 — REGNUM Лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо начинает поездку по Стране Басков и Каталонии, в ходе которой он расскажет бизнесменам о своем экономическом плане по борьбе с высокой инфляцией, которая уже составляет 10,2%. Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо PP Comunidad de Madrid

Также политик проведет партийные мероприятия, после чего 2 июля отправится в Галисию.

В условиях роста цен, отмечающего самый высокий показатель за 37 лет, Фейхоо призвал председателя правительства Педро Санчеса принять меры, предложенные «Народной партией» в рамках плана, и скорректировать, например, подоходный налог, взимаемый с населения с низкими и средними доходами.