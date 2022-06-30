Москва, , 11:40 — REGNUM Вероятность начала глобальной рецессии с IV квартала 2022 года выглядит очень высокой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, на восстановление производств, пострадавших отраслей промышленности и платежеспособного спроса и на борьбу с последствиями энергетического кризиса может понадобиться значительное количество времени.

«Последствия санкций оказались плохо просчитанными для их инициаторов. Не было проведено должной оценки эффектов пандемии, диспропорций между финансовым и реальным секторами экономики, роли России в обеспечении топливно-энергетической и продовольственной безопасности стран — инициаторов санкций, — сказал Мастеров. — Также имела место переоценка последствий санкций в плане их ущерба для российской экономики».

По его словам, санкции, безусловно, несут в себе значительные риски негативных последствий для экономики России и требуют активной государственной экономической политики.

«Вместе с тем в долгосрочной перспективе эти санкции могут нанести большой ущерб и для стран-инициаторов», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказал, что введенные против России санкции уже начинают сильно мешать их инициаторам.

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