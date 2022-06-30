Луганск, 30 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. До освобождения Лисичанска от киевских боевиков остались считанные дни и после этого территория Луганской Народной Республики (ЛНР) будет полностью освобождена. Такое мнение 30 июня высказал посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире программы «Соловьев Live».

Народная милиция ЛНР Жители Луганска и защитники Республики

«До полного освобождения, я надеюсь, нам осталось считать дни», — сказал он.

При этом Мирошник добавил, что после взятия Лисичанска и зачистки его пригородов территория республики будет полностью освобождена.

«Мы продвинулись уже на стадион «Шахтер»… Там идет продвижение по кварталам, уже продвижение процентов 40-45, то есть мы плавно приближаемся к середине города», — уточнил посол ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 45 человек личного состава.