Москва, , 11:38 — REGNUM Введенные против России санкции уже начинают сильно мешать их инициаторам, при этом чем шире охват этих санкций, тем больше негативный эффект от них как для западных стран, так и для всей мировой экономики в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже наблюдаются предпосылки для масштабного продовольственного и топливно-энергетического кризиса, которые с высокой степенью вероятности могут привести к резкому ухудшению ситуации в осенне-зимний период, затронув все сферы общественной и экономической жизни», — сказал Мастеров.

При этом мультипликатором, который многократно утяжеляет негативные эффекты, оказывается глобализация экономических отношений.

«Разрывы логистических и производственно-сбытовых цепочек вызывают перебои в производстве во многих отраслях промышленности, увеличивают себестоимость и ставят под угрозу рентабельность деятельности, что в условиях рыночных отношений может привести к экономическому коллапсу, — сказал Мастеров. — Также это ведет к ускорению инфляционных процессов в экономике и повышает вероятность стагфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович рассказал, что Запад не сможет остановить экономику РФ санкциями, но «главное — не уходить в изоляцию».