Москва, 30 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Введенные против России санкции уже начинают сильно мешать их инициаторам, при этом чем шире охват этих санкций, тем больше негативный эффект от них как для западных стран, так и для всей мировой экономики в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Уже наблюдаются предпосылки для масштабного продовольственного и топливно-энергетического кризиса, которые с высокой степенью вероятности могут привести к резкому ухудшению ситуации в осенне-зимний период, затронув все сферы общественной и экономической жизни», — сказал Мастеров.

При этом мультипликатором, который многократно утяжеляет негативные эффекты, оказывается глобализация экономических отношений.

«Разрывы логистических и производственно-сбытовых цепочек вызывают перебои в производстве во многих отраслях промышленности, увеличивают себестоимость и ставят под угрозу рентабельность деятельности, что в условиях рыночных отношений может привести к экономическому коллапсу, — сказал Мастеров. — Также это ведет к ускорению инфляционных процессов в экономике и повышает вероятность стагфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович рассказал, что Запад не сможет остановить экономику РФ санкциями, но «главное — не уходить в изоляцию».