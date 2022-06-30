Сидней, Австралия, , 11:43 — REGNUM 30 июня в бывшей столице Австралии Сиднее прошел четвертый день недели забастовок и протестов. На этот раз на центральные улицы города вышли учителя, передает телеканал Nine News.

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Впервые за 25 лет тысячи учителей государственных и католических школ не пошли на работу, а организованно вышли на забастовку. По оценкам, от 20 000 до 25 000 учителей прошли маршем по улице Маккуори в Сиднее к парламенту штата. Они призвали местное правительство Нового Южного Уэльса решить проблему нехватки кадров в системе общего образования и повысить заработную плату.

Ранее правительство штата предложило 3-процентное повышение заработной платы в государственном бюджете, но учителя отклонили это предложение и вместо этого призывают к повышению от 5 до 7,5%, поскольку эта величина наиболее адекватно соответствует уровню растущей инфляции в стране.

«Правительство должно действовать в интересах учащихся», — сказал журналистам президент Федерации учителей в штате Новый Южный Уэльс Анджело Гавриелатос.