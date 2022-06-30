Канберра, 30 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. После многочисленных жалоб жителей Австралии 30 июня федеральный телеканал NineNews смог подтвердить, что в супермаркетах по всей стране наблюдается нехватка куриных яиц.

Яйца

В интервью телеканалу представитель крупнейшей австралийской сети супермаркетов Woolworths заявил, что на рыночные поставки яиц местного производства в некоторых регионах повлияло сокращение производства на ряде ферм.

«Несмотря на то, что мы продолжаем регулярно поставлять яйца в наши магазины, в настоящее время покупатели могут заметить снижение их доступности. Мы благодарим их за терпение и понимание», — сказали в компании.

По словам представителя Woolworths, несмотря на то, что поставки ограничены, яйца продолжают регулярно доставляться в супермаркеты

В Woolworths отметили, что яйца в Австралии на 100% поступают с местных ферм.