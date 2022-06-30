Томск, 30 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Томской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. 11 заболевших госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 493. Жертвами коронавируса к настоящему времени стали 858 человек.

По состоянию на 30 июня, после COVID-19 выздоровели 130 817 пациентов, в том числе 23 за последние сутки.