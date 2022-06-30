Якутск, 30 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Ленский мост возле Якутска вряд ли будет построен в течение десяти лет, пока проект только откладывают. Об этом заявил через свой телеграм-канал общественный деятель и предприниматель Якутии Владимир Фёдоров.

Mintrans.sakha.gov.ru Макет моста через реку Лена

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Он подчеркнул, что только за то, чтобы в республике появился мост, который соединит берега реки Лена, но при этом констатировал медленное решение этого вопроса. Особое внимание общественник обратил на то, что Ленский мост хоть и внесли в федеральный план дорожного строительства, но сократили финансирование по нему более, чем в два раза (с 83 до 35 млрд рублей), а сроки начала возведения перенесли на 2025 год.

В связи с этим Владимир Фёдоров предложил не ждать появления мостового перехода, а обустроить как следует причалы для паромов, создать пристань, подъездные пути и электронную очередь для желающих переправиться, а также создать инфраструктуру возле переправ. Стоимость перевозки людей, автомобилей и грузов Владимир Фёдоров предлагает субсидировать и оценивает затраты из бюджета на эти цели в 150-200 млн рублей.

«Второе. Необходимо «пробивать» на всех уровнях продолжение строительства автодороги Вилюй до Усть-Кута Иркутской области, так у нас появится еще один выход на федеральную трассу Москва — Владивосток. Для того, чтобы соединить «Вилюй» с Усть-Кутом нужно проложить около 500-700 километров дороги в тех местах, где ее еще нет (сейчас проезд открыт только по зимнику). Не мало. Но на первом этапе это может быть и не автострада со скоростным движением, ведь правда? Доступ к этой дороге получат жители 9 районов из вилюйской и промышленной группы улусов, в том числе Ленский, Мирнинский, Верхневилюйский и другие улусы\районы. С устройством логистических хабов на базе аэропортов Мирного, Верхневилюйска и Сунтар к транспортной артерии подключим еще 13 арктических улусов», — также подчеркнул общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование возведения моста через реку Лена включено в план дорожного строительства на пять лет. На строительство мостового перехода предусмотрят 35,1 млрд рублей. Из этой суммы 16,9 млрд выделит федеральный бюджет и 9 млрд — региональный. Ещё 9,2 млрд рублей предполагается получить из внебюджетных источников.