Москва, 30 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме направили в профильные министерства предложение проводить обязательную видеосъемку во время апелляции результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как передает корреспондентИА REGNUM30 июня, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по просвещениюМаксим Гулин («Новые люди»).

Государственная дума Максим Гулин

По его словам, это позволит защитить тех молодых людей, которые находятся в стрессовой ситуации.

Из-за того, что сейчас видеосъемка процесса апелляции не обязательна, имеется коррупционная составляющая и некоторые школьники сталкиваются с хамским отношением членов комиссии, обеспокоен парламентарий.

«Мы видим, что ЕГЭ у нас снимается, давайте и апелляционные комиссии тоже будем снимать и смотреть как защита результатов у школьников проходит», — пояснил Гулин.

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