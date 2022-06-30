Канберра, 30 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. С 22 июня по меньшей мере четыре автомобиля были повреждены от камней, брошенных с эстакады Creamery Road через кольцевую дорогу Джилонг в Корио, расположенном в штате Виктория (юго-восток Австралии). Об этом 30 июня сообщил федеральный телеканал NineNews.

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Сообщается, что неизвестные сбрасывали огромные булыжники с моста, который проходит на дорогой Джилонг. Некоторые водители получили травмы, поскольку в некоторых случаях камни пробили лобовое стекло.

Последними жертвами в череде нападений стал 70-летний Джерард Дадли и его жена, которые в ночь на 30 июня ехали к себе домой на разных машинах по кольцевой дороге, когда около 22:20 по местному времени в обе их машины прилетели огромные булыжники.

В последствии Дадли сказал журналистам, что кто бы не нес ответственность за это, ему «черт возьми, лучше остепениться до того, как кто-то погибнет в результате этого».