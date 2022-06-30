Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM Из бюджета Ростовской области на покупку спортивного инвентаря для общеобразовательных школ выделено 4,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 30 июня.

Спортзал Алексей Колчин © ИА REGNUM

3,2 млн рублей будут перечислены спецшколе в Чертковском районе для восстановления покрытия спортивной площадки.

Около 1,2 млн рублей выделено на оснащение спортивных залов средних школ № 10 и 17 Новочеркасска. Из муниципальной казны на эти цели добавят 330 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в школах Ростовской области оборудовано 1179 пищеблоков, в том числе 958 пищеблоков полного цикла и 221 буфет-раздаточная. В 2022–2023 годах в Ростовской области капитально отремонтируют пищеблоки 15 школ.