Ярославль, , 12:46 — REGNUM В Ярославле арбитражный суд повторно отказался признавать ООО «ГК Маист» банкротом. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Работы «Маиста» в Ярославле City-yaroslavl.ru

Ранее, в апреле 2022 года ИА REGNUM сообщало о том, что арбитражный суд Ярославской области оставил без рассмотрения иск о банкротстве скандального подрядчика.

Во второй раз иск был подан от инспекции №10 Федеральной налоговой службы, которая предложила ввести над фирмой внешнее наблюдение, однако процедура банкротства не была запущена, так как «Маист» начала гасить налоговую задолженность.

«Заявитель направил в суд заявление, сообщил, что должником произведена частичная оплата задолженности, в связи с чем, основной долг составляет 270 270,12 рублей, пени 78 615,90 рублей, штрафы 2 142,56 рублей», — сообщается в определении суда.

А 27 июня прошло заседание суда, на котором он вынес своё решение — отказать во внешнем наблюдении и прекратить производству по делу о банкротстве общества.

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