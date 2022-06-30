Ярославль, 30 июня 2022, 12:46 — REGNUM В Ярославле арбитражный суд повторно отказался признавать ООО «ГК Маист» банкротом. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Ранее, в апреле 2022 года ИА REGNUM сообщало о том, что арбитражный суд Ярославской области оставил без рассмотрения иск о банкротстве скандального подрядчика.
Во второй раз иск был подан от инспекции №10 Федеральной налоговой службы, которая предложила ввести над фирмой внешнее наблюдение, однако процедура банкротства не была запущена, так как «Маист» начала гасить налоговую задолженность.
А 27 июня прошло заседание суда, на котором он вынес своё решение — отказать во внешнем наблюдении и прекратить производству по делу о банкротстве общества.
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