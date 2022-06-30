Джакарта, 30 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Новая Зеландия полностью поддерживает председательство Индонезии в G20, которое проходит под девизом «Выздоравливайте вместе», сообщает Antara.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

«Новая Зеландия приветствует лидерство Индонезии», — говорится в заявлении посольства Новой Зеландии в Индонезии.

Новая Зеландия видит тесную связь между председательством Индонезии в G20 и планом работы Новой Зеландии в качестве председателя АТЭС в 2021 году.

«Мы полны решимости работать вместе, чтобы обеспечить инклюзивное и устойчивое восстановление экономики», — отметили в посольстве, добавив, что Новая Зеландия высоко ценит приглашение Индонезии принять участие в саммите G20 по торговле, инвестициям и промышленности.

Напомним, во время председательства Индонезии в G20 запланировало более 180 ключевых мероприятий, включая встречи глав МИД и стран на Бали. Председательство Индонезии продлится один год, с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года.