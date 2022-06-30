Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Известные рэперы Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) и Lil Baby (Доминик Армани Джонс) представили совместную композицию под названием All Dz Chainz. Об этом сообщил портал Hypebeast 30 июня.

Рэпер Gucci Mane Кадр из клипа All Dz Chainz

В песне артисты затрагивают темы собственного финансового благополучия и недовольства поведением полиции в США, а также выражают поддержку ныне арестованным коллегам Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) и Gunna (Серхио Джаванни Китченс). Позднее музыканты дополнили трек одноимённым видеоклипом.

Напомним, в начале мая 2022 года полиция арестовала Young Thug, обвинив его в создании организованного преступного сообщества, которое суммарно совершило 56 преступлений. Помимо рэпера, под стражу также заключили всех участников лейбла Young Slime Life.

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