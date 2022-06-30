Вашингтон, 30 июня 2022, 11:47 — REGNUM Известные рэперы Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) и Lil Baby (Доминик Армани Джонс) представили совместную композицию под названием All Dz Chainz. Об этом сообщил портал Hypebeast 30 июня.

Рэпер Gucci Mane
Рэпер Gucci Mane
Кадр из клипа All Dz Chainz

В песне артисты затрагивают темы собственного финансового благополучия и недовольства поведением полиции в США, а также выражают поддержку ныне арестованным коллегам Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) и Gunna (Серхио Джаванни Китченс). Позднее музыканты дополнили трек одноимённым видеоклипом.

Напомним, в начале мая 2022 года полиция арестовала Young Thug, обвинив его в создании организованного преступного сообщества, которое суммарно совершило 56 преступлений. Помимо рэпера, под стражу также заключили всех участников лейбла Young Slime Life.

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