Донецк, , 11:30 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 45 человек личного состава. Об этом 30 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: пять единиц автомобильной техники, три бронетранспортера и 45 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР подавили четыре вражеские огневые точки в районе Красногоровки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Доломитное и Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).