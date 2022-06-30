Саратов, , 11:36 — REGNUM В Саратове после смерти 26-летнего мужчины проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Следователь Sledcom.ru

Погибший вместе с сожительницей прибыли из Саратовской области в город Саратов, где остановились в одной из гостиниц. Ночью 30 июня женщина обнаружила сожителя без признаков жизни. Медики бригады скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины. Точную причину гибели жителя Саратовской области установить экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 5 мая 40-летний мужчина совместно с 39-летний сожительницей находились на территории одного из гостиничных комплексов в Волжском районе Саратова. Пара посещала сауну. Вечером сотрудница комплекса обнаружила сожителей без признаков жизни в парилке.

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