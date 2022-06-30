Канберра, 30 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. 30 июня Австралия повысила уровень рекомендаций по соблюдению бдительности для своих граждан, направляющихся в Соединенное Королевство. Это произошло из-за «террористической угрозы», передает телеканал NineNews.

Лондон

На правительственном веб-сайте SmartTraveller говорится, что австралийцы теперь должны «проявлять высокую степень осторожности в Великобритании» из-за террористической угрозы.

Уровень предупреждения изменился с «зеленого» на «желтый». Подобный уровень действует в отношение таких стран, как США, Перу, Франция, Греция и Индонезия.

«Уровень террористической угрозы, установленный правительством Великобритании, является «существенным», что означает, что оно осознает вероятность атаки … Исламский экстремизм, крайне правая идеология и статус Северной Ирландии усугубляют угрозу», — говориться на сайте правительства Австралии SmartTraveller.