Москва, , 11:28 — REGNUM Российская Федерация никогда не создавала и не будет создавать объединений с приставкой «анти». Об этом сегодня, 30 июня, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передают РИА Новости.

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, также Россия не будет участвовать в таких организациях. Повестка РФ конструктивная и объединительная.

«Это американцы и их союзники не могут жить без образа врага, поэтому у них НАТО — антироссийский, а теперь уже и антикитайский блок, а Украина — это анти-Россия», — пояснил Венедиктов.

Как сообщало ИА REGNUM, США переоценили свои возможности по влиянию на страны мира с целью введения антироссийских санкций, заявил обозреватель Тед Карпентер.

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