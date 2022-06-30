Москва, 30 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Российская Федерация никогда не создавала и не будет создавать объединений с приставкой «анти». Об этом сегодня, 30 июня, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передают РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

По его словам, также Россия не будет участвовать в таких организациях. Повестка РФ конструктивная и объединительная.

«Это американцы и их союзники не могут жить без образа врага, поэтому у них НАТО — антироссийский, а теперь уже и антикитайский блок, а Украина — это анти-Россия», — пояснил Венедиктов.

Как сообщало ИА REGNUM, США переоценили свои возможности по влиянию на страны мира с целью введения антироссийских санкций, заявил обозреватель Тед Карпентер.

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