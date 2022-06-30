Москва, 30 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Европейские страны, вывозя зерно с Украины, ставят народ этой страны на грань вымирания. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

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Он напомнил, что «Запад за чужой счет жил, за чужой счет развивался, за чужой счет воевал, еще и умудрялся при этом обогащаться».

«Помните наполеоновское — война должна сама себя кормить? Вот она сейчас сама себя и кормит, причем в буквальном смысле. Европейцы вывозят из Украины зерно, ставя украинский народ в буквальном смысле на грань голода», — сказал он РИА Новости.

Вместе с тем, в обратном направлении идут эшелоны с оружием, которым «украинцы должны воевать ради чуждых им американских и ЕСовских интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал лживыми утверждения о том, что Россия якобы «ворует украинское зерно».

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