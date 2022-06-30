Москва, 30 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Перед матчем за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» выступит певица Максим. Об этом 30 июня сообщает «РБ Спорт».

Скриншот видеообращения МакSим в YouTube Марина Абросимова (МакSим)

Отмечается, что Максим споёт песню «Знаешь ли ты», которая является неофициальным гимном фанатов «Спартака». Также перед матчем выступит группа «Ленинград» с песней «В Зените».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля.

Напомним, Максим выступала с песней «Знаешь ли ты» на стадионе «Лужники» в Москве после финала Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.