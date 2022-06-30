Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Работающие в Петербурге крупные компании и системообразующие предприятия города получат отсрочки по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам за второй квартал 2022 года. Если первоначальный срок уплаты был установлен до 30 июля 2022 года, то новый — до 30 ноября текущего года.

Завод «Алмаз» Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как сообщили 30 июня в Смольном, соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

В числе видов деятельности, на которые распространяется льгота, — различные виды производственной деятельности, отдых и развлечения, туризм, социальная сфера.

«Ранее аналогичная мера была предусмотрена только для МСП. В результате бизнес получит краткосрочный беспроцентной кредит в объеме около 5,9 млрд рублей», — уточнил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников. Введённая ранее аналогичная мера поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса оценивается в 5,7 млрд рублей.

«Промышленность, бизнес — основа экономики Северной столицы. Такая мера поддержки, как отсрочка по налогам, позволит предприятиям направить дополнительные средства на приоритетные для них сегодня задачи», — прокомментировал Александр Беглов.