Архангельск, 30 июня, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует начать сотрудничество с верфями Индии, Бразилии и Ирана. Партнерство необходимо для совместного строительства крупнотоннажных судов, заявил директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Александр Бабич на форуме «Судостроение в Арктике» в Архангельске. Об этом сообщает ТАСС.

Судоверфь «Звезда» с высоты птичьего полёта

«Одна из задач, которая стоит перед ОСК, хотя мы прекрасно понимаем, что создавалась «Звезда», и знаем, сколько там заказов, но, тем не менее, сейчас большое количество заказов у нас на крупнотоннажное судостроение. Все вы знаете — это Балтийский морской завод, это «Адмирал», это после модернизации «Северная верфь», но настолько необходимость в контейнеровозах, в танкерах. <…> На сегодняшний момент мы прорабатываем разные вопросы — это некие симбиозы с различными верфями: индийскими, бразильскими, иранскими, а также <…> использование больших доков Севморзавода или Мурманска», — рассказал Александр Бабич

Ранее ИА REGNUM сообщало, что V Форум «Судостроение в Арктике» проходит в период с 29 по 30 июня в Архангельске.

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