Кишинёв, 30 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Молдавии ещё не наступил настоящий экономический кризис. Такое заявление 30 июня сделал экс-президент Молдавии Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Dodon.md Игорь Додон

Он написал, что анализ ситуации за пять месяцев текущего года показывают, что расходы населения больше доходов. Это значит, что у жителей остались накопления, которые используются для покрытия нехватки доходов, но скоро они закончатся

Додон также отметил, что кредиты стали менее доступны, что вместе с сокращением доходов снизит поступления в бюджет от НДС. Кроме того, в этом году из госбюджета почти не выделяют средства на инвестиции.

«Но все эти тревожные тенденции — лишь начало глубокого кризиса, который ожидает нас осенью. Не будем забывать, что этот бюджет был принят с самым большим дефицитом в истории страны — 19,4 млрд леев ($73 млн), дефицит, который должен был быть покрыт за счет внутренних и внешних займов», — заявил Додон.

Экс-президент напомним, что дефицит бюджета планируется покрыть за счет займов, но внутренние кредиты стали слишком дорогими, а за рубежом пока удалось найти только 10% от нужной суммы.

«Выход один — досрочные президентские и парламентские выборы. Молдавия не устоит экономически и как государство до очередных выборов», — сделал вывод Додон.