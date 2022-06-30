Канберра, , 11:30 — REGNUM С 1 июля в Австралии будет повышен минимальный размер оплаты труда. Так, минимальная заработная плата в Австралии официально будет составлять 21,38 австралийских доллара (или 14,7 доллара США) в час или 812,60 австралийских доллара в неделю. Об этом 30 июня сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Увеличение минимального размера оплаты труда в стране оценивается в 5,2%. Данная величина была рекомендована Комиссией по справедливому труду.

Как пишут журналисты, решение означает, что еженедельное повышение заработной платы для миллионов рабочих в Австралии составит 40 долларов.

С 2021 года минимальная заработная плата в Австралии находилась на уровне 20,33 доллара в час или 772,60 доллара в неделю. Однако лоббистским группам, выступающим за защиту прав трудящихся, удалось повысить МРОТ, чтобы заработные платы были максимально адаптированы к инфляционным условиям.

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