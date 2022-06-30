Канберра, 30 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. 2021—2022 финансовый год в Австралии завершится в полночь 30 июня, что повлечет за собой множество изменений, которые затронут кошельки миллионов жителей страны. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Clrdms Скотт Моррисон

С 1 июля вступит в силу новое законодательство, согласно которому будет увеличена минимальная заработная плата, а также пенсионные выплаты. Но и расходы домохозяйств также увеличатся.

С начала второго летнего месяца в Австралии вступят в силу новые правила на рынке электроэнергии, что приведет к тому, что счета за свет увеличатся. Платить придется больше чем на 220 долларов в год в Новом Южном Уэльсе, более чем на 160 долларов в Квинсленде и более чем на 120 долларов в Южной Австралии.

Однако, как отмечают журналисты, предыдущее правительство Скотта Моррисона постаралось сделать так, чтобы какие-то бонусы гражданам все же достались. Пожалуй, самым массовым из них станет право на единовременную выплату в размере 420 долларов, на которую могут рассчитывать 10 миллионов австралийцев.