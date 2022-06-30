Брисбен, Австралия, , 11:38 — REGNUM 30 июня премьер-министр штата Квинсленд (северо-восток Австралии) Анастейша Палащук выступила на пресс-конференции, чтобы прокомментировать выводы комиссии, согласно которым в ее правительстве активно применяется практика буллинга и оказания давления на сотрудников с целью изменить неблагоприятные отчеты и информацию. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук US Department of Defense

Палащук подтвердила, что правительство ее штата выполнит все 14 рекомендаций профессора Питера Коулдрейка, под руководством которого был составлен отчет о культуре запугивания и притеснения в ее кабинете министров.

«Мы принимаем эти рекомендации … Правительство принимает все выводы, и для правительства абсолютно полезно время от времени проходить такую диагностику», — сказала премьер-министр.

Палащук также отметила, что рекомендация обнародовать все документы кабинета министров в течение 30 дней является «новаторской» и «революционной».