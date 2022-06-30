Ялта, Крым, 30 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе двое детей пострадали в результате автоаварии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Крыму 30 июня. Об этом сообщила прокуратура региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в районе Ангарского перевала. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW допустил столкновение с рейсовым автобусом «Ростов-Ялта», в котором находились 15 пассажиров. В результате травмы получили водитель автомобиля, двое её пассажиров — маленькие дети, а также двое пассажиров автобуса.

По поручению прокурора республики Олега Камшилова по факту аварии организована проверка, ход и результаты её взяты руководством прокуратуры на контроль.

«Крыминформ» уточняет, что пострадавшим детям шесть лет и один год. Младенец находился без сознания, и сотрудник и ГИБДД приняли решение самостоятельно доставить детей и мать в больницу. На подъезде к Ялте их передали медикам скорой помощи.