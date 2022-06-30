Брюссель, 30 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Более 100 тыс. афганцев обратились с просьбой об убежище в странах ЕС в минувшем году. Об этом сообщает агентство Европейского союза по делам беженцев.

ariananews. co Афганские беженцы в Болгарии

Согласно последнему отчёту агентства, количество просителей убежища в государствах-членах ЕС значительно увеличилось за последний год. В 2021 году в странах-членах союза было подано в общей сложности около 648 тыс. заявлений о предоставлении убежища.

Самая большая группа просителей убежища была из Сирии — 117 тыс. человек, а Афганистан находился на втором месте с 102 тыс. заявлений.

Германия получила наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища в прошлом году, 191 тыс. Далее идут Франция, Испания и Италия.

В отчёте также говорится, что было подано примерно 535 тыс. заявлений о предоставлении убежища, одна треть из них была принята к рассмотрению.

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