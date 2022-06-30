Серышевский район, , 11:27 — REGNUM В Серышевском районе Амурской области не удалось спасти мужчину, который начал тонуть в одном из карьеров возле станции Арга. Он утонул, сообщил 30 июня телеграм-канал амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Тонущий человек Leninsk-kuznetskiy.frant.me

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Мужчина отдыхал с друзьями на берегу 29 июня. Он пошёл купаться, а затем начал тонуть. Не смотря на его зов о помощи, его не смогли спасти. Тело амурчанина спасатели извлекли на глубине 2,5 метра в 25 метрах от берега.

Спасателей вызвали сотрудники администрации Серышевского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Марково Благовещенского района Амурской области в начале июня утонула одиннадцатилетняя девочка. Ребёнок пошёл на реку без ведома родителей.