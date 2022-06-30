Канберра, 30 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Новое федеральное правительство Австралии рассмотрит контракты на поставку вакцин от COVID-19 и других препаратов, закупаемых в стране. Об этом 30 июня сообщил телеканал Nine News.

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Новый министр здравоохранения страны Марк Батлер заявил на пресс-конференции, что в ходе обзора будут рассмотрены контракты, подписанные прежним правительством с компаниями, производящими вакцины. Будет также проведена оценка целесообразности их дальнейшего соблюдения.

Батлер отметил, что его министерство не будет расследовать успехи или неудачи прошлого правительство в деле борьбы с пандемией.

«В будущем придет время и для надлежащего расследования реакции страны на пандемию, но я не хочу, чтобы этот обзор касался этой темы», — сказал министр здравоохранения страны.