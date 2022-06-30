Иркутск, , 11:22 — REGNUM Иркутская область получит дополнительное федеральное финансирование на капремонт школ в 2023 году, сообщил 30 июня в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Школа в Иркутской области Правительство Иркутской области

Он пояснил, что по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в 2023 году отремонтируют 18 школ Иркутска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, а также Нижнеудинского, Нижнеилимского, Усть-Удинского, Эхирит-Булагатского, Аларского, Чунского, Усольского районов. А также четыре областные коррекционные школы в Иркутске, Бодайбо, Тайшете и Братске.

«Расчет размера субсидии для Иркутской области будет осуществлен в ходе формирования проекта федерального бюджета на 2023 год. Напомню, что в 2021 году регион успешно прошел конкурсный отбор для участия школ в федеральном проекте «Модернизация школьных систем образования» по капремонтам школьных зданий. В проект вошли 46 зданий 41 образовательной организации. С учетом дополнительных объектов в 2022–2023 годах будут отремонтированы 59 школ и 64 объекта образования. Это самый большой показатель в Сибирском федеральном округе», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт и оснащение российских школ будет направлено почти 92 млрд рублей. Эти средства будут выделены 80 регионам России.

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