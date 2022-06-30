Благовещенск, 30 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Улететь из Благовещенска в Южно-Сахалинск пассажиры не могут с 29 июня. Один самолёт сломался, а запасной борт не смог вместить всех желающих, написало ИА «Амур. инфо».

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

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Самолёт Sukhoi Superjet 100, на который изначально и покупали билеты люди, мог вместить 100 пассажиров. Но он сломался. Прибывший на замену борт dash8-400 принял только 73 пассажира.

В амурском Управлении Восточно-сибирской транспортной прокуратуры изданию сообщили, что не смогли улететь 24 человека. За помощью в предоставлении питания и отеля обратился только один из них. Планируется, что оставшиеся пассажиры смогут улететь в островной регион 1 июля с пересадкой в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, во время полёта по Якутии воздушное судно Ми-8 зацепилось за дерево, и это стало причиной его крушения. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, написало ЯСИА.