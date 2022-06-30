Калуга, 30 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Калуге вечером 29 июня на перекрестке 4-й Тарусской улицы произошло ДТП. 34-летний водитель автомобиля Nissan Leaf, двигавшийся со стороны улицы Советской, сбил четырехлетнего мальчика, который перебегал дорогу. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Главное управление МЧС России по Калужской области Место дорожного происшествия

Бригадой скорой медицинской помощи ребёнок был доставлен в травматологическое отделение калужской областной детской больницы. Начато расследование дорожного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области менее чем за час под колёса автомобилей попали трое детей девяти лет. На улице Курчатова водитель Skoda Octavia сбил сразу двух девятилетних девочек, которые в момент дорожного происшествия переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Спустя 49 минут в Калуге возле дома № 2 по улице Генерала Попова 25-летний водитель внедорожника Volvo XC90 наехал на мальчика, также девяти лет, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие дети получили различные травмы.