Курган, , 11:22 — REGNUM В Кургане с 1 сентября и до конца 2022 года будет продолжено бесплатное питание определённых категорий школьников с увеличением суммы на одного учащегося. Об этом сообщает пресс-служба Курганской областной думы.

В школьной столовой Mosreg.ru

В целом бесплатное горячее питание получат 24,3 тысячи школьников Кургана. На эти цели в городском бюджете запланированы почти 79 млн рублей.

Стоимость бесплатного горячего питания учащихся начальной школы составляет 81 рубль. К этой сумме будет добавлено ещё по 35 рублей, что позволит включить в рацион младших школьников фрукты и соки.

Стоимость бесплатного второго питания для ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 1-4 классов установлена из расчета 71 рубль в день. Эта же сумма предназначена для детей из малоимущих семей с 5-го по 11-й классы.

Стоимость двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 5-го по 11-й классы составит 142 рубля в день. Дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, будут получать компенсацию в виде сухого пайка из расчета 142 рубля в день в дни проведения занятий.