Хабаровск, 30 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Хабаровском крае выдался жаркий июнь — люди массово стремятся к водоёмам, не обращая внимание на аншлаги с надписью «Купание запрещено». В регионе есть только одно официально разрешенное, а значит безопасное место для купания. Это центральный пляж в Амурске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по краю.

ИА REGNUM Детская зона на пляже

Читайте также: В Дагестане утонули двое детей, ведутся поиски подростка

За три последних дня июня в разных районах края на воде погибли пять человек, четверо из них утонули при купании, один — выпал с лодки.

28 июня в селе Некрасовка утонул мужчина. 29 июня в Солнечном районе на реке Дуки, упав с лодки, утонул мужчина 1987 года рождения, в Амурском районе в селе Голубичное на реке Даерга, предположительно, утонул мужчина 1970 года рождения. Его поисками в настоящий момент занимаются спасатели поисково-спасательного отряда Амурского района.

29 июня в Хабаровске утонул 16-летний подросток. Ещё одна трагедия произошла 30 июня — в поселке Эльбан Амурского района в карьере утонул мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане утонули двое детей, купавшихся на пляже «Березка» в черте города Махачкалы. Тело девочки-подростка обнаружено, поиск 15-летнего мальчика продолжается.